Sfeerlicht * * *

Gribou---Greet 25 dec 2016 22:57 Toen ik de eerste reactie hier plaatste stond de 2 de foto er nog niet ... maar wat een mooi warm licht .

Gezellig een houtkachel doet me denken aan vroeger , we hadden in de keuken toen ook een houtkachel .

Dat je ondanks dat je ziek was toch de snert kookte .. mooi dat de kinderen toch snert konden eten de eerste kerstdag .