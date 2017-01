Foto opdracht zondag 22-01-2017

Tharisis 15 jan 2017 20:12 Snap ik best, Diny, wel lekker spannend toch?

En het lijkt me heerlijk om Dierbare Voorwerpen op te snorren en koesterend te fotograferen.

Ga m'n best doen!

Groeten, Toos



(Ik lees bij Ria's reactie dat ze alle kasten leeg moet halen voor de schilder. Wie weet wat je allemaal nog aan Dierbaars tegenkomt, Ria. Bof jij even!)