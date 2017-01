* * * Tomaten * * *



Zongedroogde tomaatjes ... zo lekker:)



Tomaten wie lust ze eigenlijk niet ???

Als kind luste ik ze niet, maar zag ze bij de groenteboer en wou graag een tomaat, die heb ik ook gekregen van mijn moeder. Ik vond hem niet lekker en heb de hele dag met de tomaat in een plastic zakje gelopen. Uiteindelijk er heel veel suiker bijgedaan en opgegeten. Nu vind ik het nog steeds lekker een boterham met tomaat met suiker, maar lust ze nu ook in de koude past, zongedroogde tomaatjes, heerlijk.





Wisten jullie dit van Joe Cocker : Tomaten waren zijn grote liefde

Tomaten waren seine große Liebe Gleich nach dem Umzug aufs Land pflanzte Cocker Tomaten – sie haben einen großen emotionalen Wert für ihn: Auch sein Vater züchtete sie. Er könne sich daran erinnern, wie die Pflanzen an Sonntagen gegossen wurden. „Es ist meine Leidenschaft. Ich pflanze auch andere Sachen, aber Tomaten liebe ich“, so Cocker. Rund 30 verschiedene Sorten zog er in seinem Gewächshaus hoch.









Trostomaatjes ... ook al zo lekker :)





Joe Cocker hield van Tomaten





En wat heb ik gegeten vanavond ... ja tomatensoep. Eer kwam zoveel lekkers voorbij, dus de keuze was snel gemaakt ... :)