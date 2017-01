Andere artikelen







Maria van mijn moeder en de kleine verrekijker van mijn vader ...



Dierbare voorwerpen. Op de foto twee dierbare herrinneringen aan mijn ouders. Mijn moeders hou vast was Maria daar had ze zoveel vertrouwen in. De kleine verrekijker was van mijn vader, op zondag middag vond hij de rust om achter het huis op een bankje de tuin in te kijken met het kleine kijkertje op zoek naar vogeltjes. Hier straalde een en al rust van uit.



Dit zijn twee handgemaakte poppetjes, die ik gemaakt heb toen ik van onze eerste dochter in verwachting was en in het ziekenhuis terecht kan en rust moest houden, mooie afleiding toen ...





De kinderwagen bewaard en afgelopen voorjaar weer in gebruik genomen door mijn kleindochter. Dit was zo'n bijzonder ervaring, na 33 jaar op zolder weer in gebruik ...





Dit zijn mijn elfen sloffen, nou elfen sloffen maat 41 ik weet niet of elfjes op grote voet leven? Maar versleten tot op de draad en hele fijne herinneringen aan en kan er nog geen afstand van doen ... :0









Geplaatst op 22 januari 2017 17:19 en 41 keer bekeken

Marianne 22 jan 2017 18:05 Joh wat een mooi kijkertje! En zo lief die poppetjes. Leuk dat de kinderwagen weer dienst doet, goed dat je 'm bewaarde dus. Op grote voet leef ik ook, prima toch, val je zomaar niet om..



Was een prima thema dat je koos!



J.zwiep 22 jan 2017 19:09 Wat leuk hoe je dit brengt het beeldje en de verrekijker maar je poppetjes o zo leuk wat leuk dat de kinderwagen weer in gebruik is.leuk die pantoffels je kunt ook niet allemaal kleine voeten hebben maar wel leuk die kleur.je hebt er een mooie foto,s van gemaakt

Groetjes Jantina.















Benneke 22 jan 2017 19:26 Een kinderwagen, waar je kleindochter nu gebruik van maakt dat is wel heel leuk. De kijker en het Mariabeeldje geven dan weer heel andere herinneringen. Een mooie serie LadyLely.



Een groet van Benneke