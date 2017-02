* * * Creatief met lucifers * * *



Zoveel lucifers ... :0



Het verbaasde mij dat ik nog zoveel lucifers in huis had ...

Mijn ouders hadden een kruisbeeld gemaakt van lucifersdoosjes, ik kan de foto niet vinden en heb er een van I-net geplukt :0 ... zij waren ook al creatief met lucifers. ( misschien mag dit niet, haal ik hem weer weg, het gaat om het idee )





Dit is al weer even geleden. Zelf beschilderd en veel gebruikt en nu zo versleten, ik kan er geen lucifer meer mee aansteken :) :) :)





Hier wordt je gefopt ;) Piep kleine blokjes in een lucifersdoosje, nog compleet met bouwtekening... creatief en creatief ;)





Mijn ouders hadden zo'n kruis in huis, deze is van I-net en ik haal hem weg als het niet mag ...